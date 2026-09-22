В Горно-Алтайске расселили 20 домов для строительства новых многоэтажек

Их жильцам выплатили более 300 млн рублей Будущие многоэтажки по проекту КРТ в Горно-Алтайске / Фото: мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова В Горно-Алтайске продолжают подготовку к началу строительства жилых домов по договору комплексного развития территории (КРТ) на улицах Шоссейная, Шебалинская, проспекте Коммунистический, 94/1-114, сообщила мэр города Ольга Сафронова.
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