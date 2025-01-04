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Коул Кэсселс: «Рад присоединиться к ЦСКА. Это один из самых выдающихся клубов в мировой хоккейной истории. Для меня большая честь быть его игроком»

– Как вы узнали об обмене из «Авангарда»? – Я слышал какие-то слухи в сочельник, а на католическое Рождество, кажется, меня уже обменяли.

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