Администрация Байдена хочет добиться прекращения огня в Газе за две недели

Уходящая администрация США Джо Байдена «интенсивно работает» над достижением прекращения огня в осажденном палестинском анклаве в течение следующих двух недель, заявил в госсекретарь США Энтони Блинкен, 6 января сообщает агентство Anadolu.
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