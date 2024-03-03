NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Госдепартамент США передаст все печеньки ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) во главе с Леонидом Волковым, а у Ходорковского отберет.
Госдеп меняет кровати в бордели оппозиции: деньги Ходорковского уйдут шайке Навального
Комментарии
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фарид сабиров
Надо этого волчару показательно отдать в руки НАРОДА и судить судом линьча . Что бы ни у одной суки больше не появилось даже мысли не то что желания жрать печенюшки из ядовитой руки этой твари Нуланд
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17 час.
Юрий Рязанов
Это значит постилка навального осталась у параши.
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17 час.
Алина Белова
Шайка обвальновских крыс продолжает шевелиться. Это говорит о том, что их надо не только признать экстремистами и террористами, а судить за это, чтоб приносили пользу нашей стране в застенках. Нам сейчас нужна рабочая сила на возрождение Донбасса и Херсонской, Запорожской областей, там и должны работать эти отщепенцы общества. Но прежде суды за принадлежность к банде обвального.
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16 час.
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