Госдеп меняет кровати в бордели оппозиции: деньги Ходорковского уйдут шайке Навального

Надо этого волчару показательно отдать в руки НАРОДА и судить судом линьча . Что бы ни у одной суки больше не появилось даже мысли не то что желания жрать печенюшки из ядовитой руки этой твари Нуланд

Алина Белова

Шайка обвальновских крыс продолжает шевелиться. Это говорит о том, что их надо не только признать экстремистами и террористами, а судить за это, чтоб приносили пользу нашей стране в застенках. Нам сейчас нужна рабочая сила на возрождение Донбасса и Херсонской, Запорожской областей, там и должны работать эти отщепенцы общества. Но прежде суды за принадлежность к банде обвального.