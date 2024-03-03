Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Госдеп меняет кровати в бордели оппозиции: деньги Ходорковского уйдут шайке Навального

Госдеп меняет кровати в бордели оппозиции: деньги Ходорковского уйдут шайке Навального

NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Госдепартамент США передаст все печеньки ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) во главе с Леонидом Волковым, а у Ходорковского отберет.

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Комментарии
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фарид сабиров
Надо этого волчару показательно отдать в руки НАРОДА и судить судом линьча . Что бы ни у одной суки больше не появилось даже мысли не то что желания жрать печенюшки из ядовитой руки этой твари Нуланд
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17 час.
Юрий Рязанов
Это значит постилка навального осталась у параши.
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17 час.
Алина Белова
Шайка  обвальновских  крыс  продолжает  шевелиться. Это  говорит о  том, что  их  надо  не  только признать экстремистами и  террористами, а судить  за  это, чтоб  приносили пользу  нашей стране в  застенках. Нам  сейчас  нужна  рабочая  сила  на  возрождение Донбасса  и  Херсонской, Запорожской  областей, там и должны  работать  эти  отщепенцы  общества. Но прежде  суды  за  принадлежность  к  банде  обвального.
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16 час.

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