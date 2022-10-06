Ядерный субъект: сколько займет интеграция ЗАЭС в энергосистему РФ

На интеграцию Запорожской АЭС в российскую энергосистему могут уйти ближайшие недели или даже месяцы, заявили опрошенные «Известиями» эксперты из отрасли, комментируя новости о передаче объекта под управление РФ, — указ был подписан 5 октября.