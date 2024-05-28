В Театре Вахтангова отменили вечер памяти мелкой литовской гниды Римаса Туминаса, назначенный на 4 июня.
СВО нужна внутри России
Комментарии
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Виктор Шилин
Всю пидарню которая почему то решила, что она культура в помойку. Там должны быть патриоты России, вот что такое культура.
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6 час.
Ирина Трифонова
Величие этого местечкового режиссера сильно преувеличино. Мелко гадил русским опошляя и искажая Чехова и даже Пушкина, а потом оказался еще и фашистом
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6 час.
Балу -
Культур и науку - особенно экономическую - давно пора чистить...
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5 час.
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