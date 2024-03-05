Ремонт материнской платы Machinist X99-G7

Привет, Пикабу! Некоторое время назад я опубликовал пост о ремонте компьютерных комплектующих и хотел бы поблагодарить вас за очень теплый прием, который он получил! Хотелось бы начать серию постов о покупке неисправных комплектующих на Авито и их дальнейшем ремонте.
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