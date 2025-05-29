Коротченко: Россия уничтожит единственный ракетный завод ФРГ из-за Taurus

Если украинцы все же решатся задействовать Taurus для удара по российской территории, у ВС РФ есть достойный ответ – это уничтожение единственного ракетного завода в ФРГ, заявил военный аналитик Игорь Коротченко.
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