Полицейскими Нижнего Новгорода пресечен факт незаконного оборота наркотиков

Ночью в отдел полиции № 5 Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду поступило сообщение о систематическом нарушении тишины жильцами одной из квартир дома на улице Касьянова.
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