Театр абсурда
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Театр абсурда

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БЕЖАЛА ПО УЛИЦЕ, ИСТЕКАЯ КРОВЬЮ: МОЛОДАЯ ПЕТЕРБУРЖЕНКА СТАЛА ЖЕРТВОЙ МИГРАНТА-НАСИЛЬНИКА

БЕЖАЛА ПО УЛИЦЕ, ИСТЕКАЯ КРОВЬЮ: МОЛОДАЯ ПЕТЕРБУРЖЕНКА СТАЛА ЖЕРТВОЙ МИГРАНТА-НАСИЛЬНИКА

В Петербурге арестовали мигранта, который избил, угрожал убить и изнасиловал девушку в парке Куракина дача.

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Комментарии
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Авас Анекак
всех черножопых повесить не зависемо о т пола и возраста
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12 час.
ninikooo Митусова
Ну что, губернатор Беглов, этой несчастной жертве изувера- насильника Вы тоже расскажете о « дружбе народов и пользе незаменимых «?! Или Вас на пару с преступников отдать на растерзание родственников девушки?! Господа депутаты, вы бойко отчитались о том, что выслали 699 мигрантов, а они тысячами прибывают в Россию ежедневно. Для них Россия- постоялый двор, где они вытворяют что угодно. Может, Хуснуллин, Нигматуллин Зюганов, Даванков, Затулин оплатят квалифицированное лечение этой девушке ?! Ищ- за этих « либералистов»  страну пытаются прервать в помойку . Этого сученыша « закатать» по максимуму и наказать конкретно каждого, кто помог ему попасть в Россию.
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11 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Позор верховной власти РФ за этот бардак , Россия стала &quot;проходным двором&quot; для мигрантов, которые приезжают и делают в нашей стране всё, что хочет и госорганы не знают, где они и что они делают. Ну а игнорирование &quot;на местах&quot; государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций - это вообще уровень &quot;топ&quot;. Зачем профилактика, верно? Надо чтобы бахнуло, а потом все ответственные лица - а точнее безответственные - будут с умными лицами вещать в СМИ о том, что &quot;надо срочно что-то хорошее
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7 час.

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