БЕЖАЛА ПО УЛИЦЕ, ИСТЕКАЯ КРОВЬЮ: МОЛОДАЯ ПЕТЕРБУРЖЕНКА СТАЛА ЖЕРТВОЙ МИГРАНТА-НАСИЛЬНИКА

Авас Анекак всех черножопых повесить не зависемо о т пола и возраста

ninikooo Митусова Ну что, губернатор Беглов, этой несчастной жертве изувера- насильника Вы тоже расскажете о « дружбе народов и пользе незаменимых «?! Или Вас на пару с преступников отдать на растерзание родственников девушки?! Господа депутаты, вы бойко отчитались о том, что выслали 699 мигрантов, а они тысячами прибывают в Россию ежедневно. Для них Россия- постоялый двор, где они вытворяют что угодно. Может, Хуснуллин, Нигматуллин Зюганов, Даванков, Затулин оплатят квалифицированное лечение этой девушке ?! Ищ- за этих « либералистов» страну пытаются прервать в помойку . Этого сученыша « закатать» по максимуму и наказать конкретно каждого, кто помог ему попасть в Россию.