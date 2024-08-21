Киевские террористы особо жестоки и не щадят никого, заявили в ЛНР

Террористические акты киевского режима отличаются особой жестокостью и продолжают уносить жизни мирных жителей Донбасса, заявил заместитель председателя Народного совета ЛНР Максим Уваров 21 августа в разговоре с РИА Новости.
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