Трамп: крупнейшей угрозой является не глобальное потепление, а ядерное оружие

Крупнейшей угрозой для человечества является не глобальное потепление, а ядерное оружие. Соответствующую точку зрения в ходе беседы с телевизионным каналом Fox News озвучил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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