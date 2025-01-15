Рогов заявил, что военные взяли под контроль важный объект в ДНР

Рогов: военные России взяли под огневой контроль трассу в ДНР Российские войска взяли под огневой контроль трассу северо-восточнее Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.