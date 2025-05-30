В Ненецком автономном округе состоялось торжественное награждение участников конкурса «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами детей»

30 марта 2025 года в Ненецком автономном округе состоялось торжественная церемония награждения участников регионального этапа конкурса детского художественного творчества «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами детей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В освобожденных населенных пунктах ДНР сотрудники МЧС России проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы
- В Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте состоялся круглый сто с представителями национальных диаспор региона
- Тамбовской полицией задержан уроженец Центральной Азии, подозреваемый в соучастии в мошенничестве
Свежие комментарии