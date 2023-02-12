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Фелипе Масса: «Проблема «Феррари» точно не в составе пилотов»

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса поделился мнением о перспективах «Феррари» в сезоне-2023 и о задачах, которые стоят перед новым руководителем команды Фредериком Вассером.

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