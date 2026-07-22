НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

АИРИС о сокращении прибыли казино: «Гостей не стало меньше, но теперь они меньше тратят на игру. Снижение потребления в больших городах отразилось и на игорных зонах»

В АТОР и АИРИС прокомментировали снижение общей прибыли российских наземных казино. В 2025 году общая прибыль наземных операторов в России сократилась с 5,54 млрд до 4,59 млрд рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии