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Иван Охлобыстин назвал виновных в эмиграции российских знаменитостей

Иван Охлобыстин назвал виновных в эмиграции российских знаменитостей

Иван Охлобыстин. Фото kino-teatr.ru Иван Охлобыстин уверен, что в России сами виноваты в бегстве многих соотечественников, включая знаменитостей.

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Комментарии
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Ленский Игорь
Кто там знаменитые, одни заднии
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20 час.
Михаил Мамонов
в отличии от тебя Иван охлобыстин на диване не лежит . Актер с семьей регулярно ездит на Донбасс с гуманитарными миссиями . Регулярно бывает и на позициях у ребят на передовой и в госпиталях и в детских домах с подарками. Иван - человек с настоящей патриотической гражданской позицией. не чета некоторым многим застенчивым испуганым пидриотам
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12 час.
ДЗ
Денис Замилов
Во многом согласен с Охлобыстиным но то что звездуны уехали из России это не вина россиян, а заслуга, и бегунов от призыва не стоит пускать обратно хотя многие уже просочились страну. Вообщем почистили маски сбросили таджикоузбеков вроде поменьше стало ибо им как выяснилось не выгодно стало изза курса работать хотя здесь их еще много даже слишком
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11 час.

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