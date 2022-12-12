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«Русгазальянс», СП «Газпрома» и «Русгаздобычи», ввел в эксплуатацию крупное по запасам углеводородов Семаковское газовое месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе

«Русгазальянс», СП «Газпрома» и «Русгаздобычи», ввел в эксплуатацию крупное по запасам углеводородов Семаковское газовое месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе

﻿﻿При разработке Семаковского месторождения применены передовые технологии бурения «Русгазальянс», совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи», ввело в эксплуатацию крупное по запасам углеводородов Семаковское газовое месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе.

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