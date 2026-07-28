Профессор Шархун: для печени опасны спортивные добавки и некоторые экстракты

Некоторые БАДы и травы могут вызвать тяжелое поражение печени, особенно при высоких дозах, многокомпонентном составе, плохом контроле качества или при одномоментном приеме других средств и лекарственных препаратов.
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