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Газета.ру

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Профессор Шархун: для печени опасны спортивные добавки и некоторые экстракты

Профессор Шархун: для печени опасны спортивные добавки и некоторые экстракты

Некоторые БАДы и травы могут вызвать тяжелое поражение печени, особенно при высоких дозах, многокомпонентном составе, плохом контроле качества или при одномоментном приеме других средств и лекарственных препаратов.

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