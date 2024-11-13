Аналитик Гектюрк: Турции нужна альтернатива SWIFT, чтобы торговать с Россией

Турции необходима альтернатива платежной системе SWIFT, чтобы вести торговлю с Россией. Об этом сообщил турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гектюрк в беседе с РИА Новости.
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