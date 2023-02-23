Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бетехтина Алина
    желать не вредно, вредно не  желать. Вспомните Минские соглашения и подумайте - можете ли вы желать получить от Росси...Нуланд заявила о ...
  • Владислав Чайковский
    А чего грозить, если виноват, то посадить и с конфискацией имущества...Российскому генер...
  • Валерий Прокофьев
    Главный по ДЕЗЕ у щирых. Этот пёс работает по методичке из пендосии. Вспоминаю начало спецоперации, когда эти ублюдки...Глава ГУР МО Укра...

Экс-советник президента США по нацбезопасности: Восхищают слова президента РФ о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает

Экс-советник президента США по нацбезопасности: Восхищают слова президента РФ о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает

Речь президента России Владимира Путина, в которой, как всегда, немало внимание уделялось сохранению традиционных ценностей, не оставила равнодушными многих и на Западе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх