Экс-советник президента США по нацбезопасности: Восхищают слова президента РФ о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает

Речь президента России Владимира Путина, в которой, как всегда, немало внимание уделялось сохранению традиционных ценностей, не оставила равнодушными многих и на Западе.
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