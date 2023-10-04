Bloomberg: Турция проведет в октябре встречу по украинскому конфликту

ТАСС/EPA/MICK TSIKAS Турция собирается провести в октябре международную встречу, в рамках которой участники обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации "формулы мира" президента страны Владимира Зеленского.
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