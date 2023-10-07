Как ведет себя ребенок перед родами: шевелится или затихает?

Ожидание ребенка — это самое волнительное время в жизни беременной женщины. В этот период большинство матерей внимательно следят за всеми изменениями в своем организме и в поведении малыша, находящегося в утробе.
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