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Смехотерапия
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Посыльный Степа
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Любовь Малова
На китайском традиционном бизнес будет 商業. На китайском упрощенном 商业
Юмор из интернета...
Фаина Гончарова
Всё воевали с фашистами -люди, собаки, кошки...
Посыльный Степа
Фаина Гончарова
Аналогично и у меня со старшим сыном! 😊
Правильная мама
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