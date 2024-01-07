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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьменко вернулся в состав «Ванкувера»: 3-й подряд матч без очков, 6 бросков и «минус 1» за 14:44 с «Нью-Джерси»

Форвард «Кэнакс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:4).  Прошлую игру россиянин пропустил по решению главного тренера Рика Токкета.

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