Учитель котласской школы №7 награждена почётной грамотой Президента России

С получением награды Наталью Шергину награды в своём телеграм-канале поздравил глава региона Александр ЦыбульскийТакже он сообщил, что благодарность главы государства объявлена воспитателю паллиативного отделения Архангельской областной детской клинической больницы имени П.
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