В одном из приграничных районов Курской области при попытке прорыва украинских боевиков подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и захватили технику западного производства.
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