Хакер обнаружил, что телевизор собирает данные об аудио в комнате, Wi-Fi-сети, IP-адресе и происходящем на экране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Я не хочу после...
- ВС Вирусы против суп...
- ВС Вирусы против суп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым