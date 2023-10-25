Маршрут через Западный Китай и подготовка к юбилейному саммиту «Один пояс – один путь»

Новый Шелковый путь 12 октября на саммите СНГ в Бишкеке президент России поручил правительству «Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию».
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