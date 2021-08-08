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Как Петр Ильич Чайковский стал первым олимпийским композитором в Токио

Как Петр Ильич Чайковский стал первым олимпийским композитором в Токио

Но надо по порядку - вкратце.Как известно, всемирные чиновники, шаманы допинговых дел, запретили исключительно нашим спортсменам в течение двух лет, до декабря двадцать второго года, выступать под своим флагом, петь и слушать российский гимн.

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