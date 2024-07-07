Кость в горле США и НАТО: в Германии выяснили, что "Северные потоки" планировали взорвать еще 10 лет назад

АНГЕЛ АНГЕЛ

То что это произойдет были сомнения, в России как всегда надеялись на благоразумие государств ЕС и в первую очередь Германии., ведь благосостояние населения, экономика полностью зависели от дешевых энергоносителей получаемых из России... Если тогда политики с чиновниками смотрели в розовых очках с открытым ртом и не верили, что такое может произойти, то когда Ангела Меркуль с Макроном признались, что все Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы успеть подготовить террористический режим Украины к войне с Россией все иллюзии исчезли, хотя наш бизнес и на сегодня все еще надеяться на то, что ему там рады и их примут там с распростертыми руками. Примут пока они будут принимать активное участие в развале России, подрыве ее экономики, коррупции, воровстве, выводе средств и активов в США, ЕС и их союзникам, приобретении ими недвижимости и предоставлении их семьям гражданства и покровительства. Но это для того, чтобы потом было что у них конфисковывать и держать их в жестком ошейнике на поводке. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять что они там не нужны ни политикам, ни чиновникам, а тем более бизнесу. Кто из политиков, чиновников, бизнесменов захочет своими руками плодить себе конкурентов. делить с кем то бизнес, прибыли и место под солнцем.... Им всем уготовлена роль, в лучшем случае быть обобранными и пополневшим ряды бомжей, в худшем участь тех кто ушел в мир иной... Это вопрос времени... Так что часики тикают не в их пользу...