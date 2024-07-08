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Премьер-министр Индии прибыл в Москву с секретной миссией

Премьер-министр Индии прибыл в Москву с секретной миссией

Вчера 16K прочитали О чем умолчат в официальных сводках К Путину приехал очень дорогой и очень редкий в последнее время в наших краях гость — только что выигравший ( правда, не слишком убедительно) парламентские выборы премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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