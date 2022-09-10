Аферисты просят у россиян данные для выдуманных расследований

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян. О ней рассказало РИА Новости. Чтобы вывести свою жертву на разговор и узнать ценные данные, аферисты просят помочь в "расследованиях" незаконных действий сотрудников Центробанка России.
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян. О ней рассказало РИА Новости. Чтобы вывести свою жертву на разговор и узнать ценные данные, аферисты просят помочь в "расследованиях" незаконных действий сотрудников Центробанка России.
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