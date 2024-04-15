Симоньян надеется, что слова Жириновского об Украине окажутся пророческими

Она также перефразировала Шекспира Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» выразила надежду, что пророческие слова Владимира Жириновского о забвении Украины сбудутся, сообщает RT.