Симоньян надеется, что слова Жириновского об Украине окажутся пророческими

Она также перефразировала Шекспира Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» выразила надежду, что пророческие слова Владимира Жириновского о забвении Украины сбудутся, сообщает RT.
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