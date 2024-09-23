Премьер Дании призвала забыть красные линии в конфликте с Россией

Шалава,Украина вас не касается,а переворот вы там устроили,это преступление!

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Мне не понятно все малявки что то там калякают наверное за это их содержат.Россия плюнет и Дания исчезнет.