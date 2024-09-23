Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что западные страны не должны вводить никаких ограничений на использование оружия, которое отправляют Украине.
Премьер Дании призвала забыть красные линии в конфликте с Россией
Комментарии
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Eduard
Шалава,Украина вас не касается,а переворот вы там устроили,это преступление!
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11 час.
VG
Vasily Golov
Когда карликов много,то это гопники.Оравой могут.
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11 час.
Пожалуйста зарегистрируйся КСАНДОПУЛОС СПИРОС
Мне не понятно все малявки что то там калякают наверное за это их содержат.Россия плюнет и Дания исчезнет.
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9 час.
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