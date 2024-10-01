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Царьград

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В Курскую область зашли 12 тысяч наёмников. Но блицкрига не получилось. "Они всегда убегают"

В Курскую область зашли 12 тысяч наёмников. Но блицкрига не получилось. "Они всегда убегают"

В Курскую область в августе зашли 12 тысяч наёмников. Но быстро захватить АЭС у них не получилось.Около 12 тысяч наёмников из иностранных ЧВК вместе с ВСУ атаковали Курскую область в августе этого года.

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