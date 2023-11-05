УЕФА открыл дело в отношении «Селтика» за демонстрацию фанатами флага Палестины. © Sports.ru «Против футбольного клуба «Селтик» было возбуждено дело по факту потенциального нарушения статьи дисциплинарного регламента УЕФА за «использование жестов, слов, предметов или любых других средств передачи провокационных сообщений, которые не соответствуют духу спортивного мероприятия, в частности провокационные сообщения, которые имеют политический, идеологический, религиозный или оскорбительный характер».