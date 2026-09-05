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Царьград

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У Франции кончились вино и круассаны: Санкции работают, но не в ту сторону

У Франции кончились вино и круассаны: Санкции работают, но не в ту сторону

У Франции кончились вино и круассаны: Санкции работают, но не в ту сторону. Французам приходится отказываться от круассанов из-за того, что пекарни стали убытоными.

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