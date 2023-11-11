Глобальный релиз мобильной RPG Black Clover M: Rise of the Wizard King состоится в конце ноября...

Глобальный релиз мобильной RPG Black Clover M: Rise of the Wizard King состоится в конце ноябряПосле выпуска в нескольких азиатских странах коллекционная мобильная RPG Black Clover M: Rise of the Wizard King готовится к выходу на глобальный рынок.
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