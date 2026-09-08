Армия РФ уничтожила объекты ОПК Украины

Российские войска нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, логистическим центрам и портовой инфраструктуре, сообщило Минобороны России.
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