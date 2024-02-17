Intel претендует на получение более чем $10 млрд правительственных субсидий в С...

Intel претендует на получение более чем $10 млрд правительственных субсидий в СШАДо конца марта министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) рассчитывает назвать нескольких крупных получателей субсидий на строительство предприятий по выпуску чипов, согласно принятому в 2022 году «Закону о чипах».