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Военное обозрение

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Госдеп США предупредил Индию о «потенциальных рисках» из-за контракта с Ираном по аренде порта Чабахар

Госдеп США предупредил Индию о «потенциальных рисках» из-за контракта с Ираном по аренде порта Чабахар

В США после подписания Нью-Дели и Тегераном 10-летнего контракта напомнили Индии о том, что Иран находится под санкциями.

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