Кэлина Джорджеску отказались регистрировать кандидатом в президенты Румынии

Отказом ответило Центральное избирательное бюро Румынии Кэлину Джорджеску на его заявление о регистрации кандидатом в президенты страны, 9 марта сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на собственные источники.
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