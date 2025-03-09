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Кэлина Джорджеску отказались регистрировать кандидатом в президенты Румынии

Кэлина Джорджеску отказались регистрировать кандидатом в президенты Румынии

Отказом ответило Центральное избирательное бюро Румынии Кэлину Джорджеску на его заявление о регистрации кандидатом в президенты страны, 9 марта сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на собственные источники.

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