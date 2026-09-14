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Царьград

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МИД РФ: более 100 медиков пострадали от ударов ВСУ в этом году

МИД РФ: более 100 медиков пострадали от ударов ВСУ в этом году

Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что удары ВСУ по медикам являются серьёзным военным преступлением и нарушением международного гуманитарного права.

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