Путин җәмәгать транспортында юл хакын «Макс» аша түләү мөмкинлеген карарга кушты

Россия Президенты Владимир Путин РФ Дәүләт Советы Президиумы утырышы нәтиҗәләре буенча җәмәгать транспортында юл хакын кәгазь акчаларсыз түләү өчен «Макс» кушымтасын, Бердәм биометрик системаны һәм аның төбәк сегментларын куллану мөмкинлеген карарга кушты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым