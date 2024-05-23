Спецпредставитель Си Цзиньпина примет участие в церемонии прощания с покойным президентом Ирана

Пекин, 22 мая /Синьхуа/ -- Специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина Чжан Гоцин примет участие в церемонии прощания с покойным президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Тегеране 22 мая, сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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