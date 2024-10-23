Верховный суд пересмотрит пожизненный приговор экс-сенатору КЧР Арашукову

Верховный суд России 23 октября рассмотрит жалобу на пожизненный приговор экс-сенатору от Карачаево-Черкессии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, осужденным за убийства, а также организацию преступного сообщества и участие в нем.
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