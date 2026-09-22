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РИА Новый день

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Мэрия: сквер Бориса Рыжего начнут благоустраивать в 2027 году без спонсорских денег

Мэрия: сквер Бориса Рыжего начнут благоустраивать в 2027 году без спонсорских денег

Сроки благоустройства сквера Бориса Рыжего на улице Титова вновь перенесли. В мэрии Екатеринбурга заявили, что работы начнутся не раньше 2027 года.

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