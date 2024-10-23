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Районная неделя

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Жители Войковского района могут присоединиться к волонтерам портала «Наш город»

Активные граждане могут стать волонтерами портала «Наш город». Как сообщил городской портал mos.ru, с начала 2024 года 800 активных горожан уже проверили более 42 тысяч работ, которые были выполнены по сообщениям, оставленным на портале.

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