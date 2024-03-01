Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Это был мегапроект, реализованный за рекордные 10 лет В пятницу, 1 марта, стало известно, что за год работы Большой кольцевой линии метро гости и жители Москвы совершили более 340 млн поездок, а по будням кольцом пользуются свыше 1,3 млн человек.